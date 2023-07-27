الداخلية: وفاة محتجز داخل مستشفى نتيجة هبوط بالدورة الدموية

كتب محمود عبد الراضي

نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تداولته بعض الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن الإدعاء بوفاة أحد الأشخاص داخل أحد مراكز الشرطة بالدقهلية بزعم تعرضه لانتهاكات.

وأوضح المصدر أن المذكور من العناصر الجنائية ومحبوس بقرار من النيابة العامة على ذمة قضية "إتجار بالمواد المخدرة" وذلك عقب ضبطه وبحوزته (كمية من مخدرى "الهيروين والشابو" - سلاح نارى).. ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم جناية "مخدرات" بالسجن (10) سنوات.. وتوفى أثناء تلقيه العلاج بإحدى المستشفيات نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية والتنفسية.

ويأتى ذلك فى ضوء ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف للحقائق ونشر الأكاذيب.