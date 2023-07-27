اليوم السابع
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الخميس، 27 يوليو 2023 04:57 م
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الحكومة توافق على إعادة تخصيص قطعتى أرض بشرق العوينات لاستخدامهما بالاستزراع

الخميس، 27 يوليو 2023 04:25 م
الحكومة توافق على إعادة تخصيص قطعتى أرض بشرق العوينات لاستخدامهما بالاستزراع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص قطعتي أرض، إجمالي مساحتيهما نحو 48 ألف فدان، ناحية شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامهما في مجال الاستصلاح والاستزراع.
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 5 قطع أراض من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، بمنطقتي رابعة وبئر العبد ناحية وسط وشمال سيناء، بإجمالي مساحة 21.2 ألف فدان، لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية؛ لاستخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

الحكومة

إعادة تخصيص قطعتي أرض

شرق العوينات

مجال الاستصلاح والاستزراع



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