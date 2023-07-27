التعليم: نتيجة الثانوية العامة ستكون جاهزة خلال الـ48 ساعة القادمة

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه سوف يتم تسليم نتيجة الثانوية العامة من المركز القومى للامتحانات إلى الكنترولات لإعداد نتائج الطلاب النظاميين، والمؤجلين من العام الماضي، وطلاب الدمج، والمنازل، والمكفوفين، وتحديد الراسبين، في مادة أو كل المواد، وحجب النتيجة بالنسبة للطلاب الذين تمت إدانتهم بالغش، أو الشغب، وكل ذلك ستقوم به الكنترولات، وفق قاعدة البيانات لديهم، تمهيدا لمراجعتها وإعدادها في صورتها النهائية.

وأوضحت أن كنترولات الثانوية العامة ، ستكون في مهمة عمل غدا الجمعة، بحيث تقوم بالمراجعة الأخيرة لنتيجة الثانوية العامة، من خلال تسكين درجات الطلاب وفق حالاتهم، مؤكدة أن النتيجة ستكون جاهزة خلال ال 48 ساعة القادمة

وأعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا والتى بلغت نسبة النجاح 91.1%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

كما أعلن الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية والتى بلغت 88.5% ، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.