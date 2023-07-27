التحريات والتقرير الطبى يكشفان سبب مصرع شابين فى أطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة لأقوال أفراد من أسرة شابين تعرضا للغرق بترعة فى أطفيح، ولم يشتبهوا فى وفاتهما جنائيا، وأشارت التحريات إلى تعرضهما للغرق لعدم إجادتهما السباحة، دون وجود شبهة جنائية فى الوفاة.

وناظر رجال المباحث الجثتين، وتبين عدم وجود أى إصابات ظاهرية بهما، وأثبت التقرير الطبى أن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة بغرق شخصين فى ترعة بقرية تابعة لمركز أطفيح، وانتقل على الفور رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابين تعرضا للغرق لعدم إجادتهما السباحة، وتم انتشال الجثتين والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.