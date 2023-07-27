ويأتي قرار رفع الفائدة بعد يوم من قرار مجلس الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة الأمريكية للفترة المقبلة بمقدار ربع درجة مئوية، لتسجل 5.5%، في إطار محاولاته المستمرة للسيطرة على التضخم المتصاعد.

وكان المركزي الأوروبي قد رفع الفائدة في ديسمبر وفبراير ومارس بمقدار نصف نقطة مئوية لكل شهر، كما رفع البنك الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماعين في مايو ويوليو الجاري.

يشار إلى أن رفع المركزي الأوروبي للفائدة يأتي رغم تراجع التضخم في منطقة اليورو خلال يونيو الماضي إلى أدنى مستوى له في 15 شهرا نتيجة هبوط أسعار الطاقة، حيث هبط معدل التضخم إلى 5.5 % من مستوى 6.1 % المسجل في مايو وفقا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، إلا أن معدلات التضخم تظل أعلى بكثير من المستوى المستهدف من قبل المركزي الأوروبي البالغة 2 %.