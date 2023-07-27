وأوضحت الوكالة - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، ووفقا لمعلومات استخبارية تمكنت قوات وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على ثلاثة مطلوبين لها وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وأن عملية إلقاء القبض تمت من خلال كمين محكم تضمن استدراج المطلوبين ومن ثم القبض عليهم".

وأشارت إلى أن المتهمين اعترفوا بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابى، وأحيلوا إلى جهات التحقيق المختصة.

