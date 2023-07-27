الإحصاء: 20.4% انخفاضاً بواردات الحبوب خلال أول 4 أشهر من 2023

كتب مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض قيمة الواردات المصرية من الحبوب لتسجل 1.9 مليار دولار خلال الأربعة شهور الأولى من عام 2023 مقابل 2.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 20.4%.

وكانت أعلى عشر حبوب استوردتها مصر خلال الأربعة شهور الأولى من عام 2023 هي:

1. قمح بقيمة 1.1 مليار دولار.

2. ذرة تستخدم في صناعة الأعلاف بقيمة 691.9 مليون دولار.

3. أرز بقيمة 51.4 مليون دولار.

4. ذرة أخرى لغير البذار بقيمة 15.7 مليون دولار.

5. تقاوي ذرة شامية بقيمة 2.6 مليون دولار.

6. حبوب السرغوم بقيمة 1.3 مليون دولار.

7. تقاوي ذرة صفراء بقيمة 854.1 ألف دولار.

8. حبوب العصافير بقيمة 566.5 ألف دولار.

9. شوفان بقيمة 69.3 ألف دولار.

10. ذرة صفراء بقيمة 23 ألف دولار.

أعلى عشر دول استوردت مصر منها الحبوب خلال الأربعة شهور الأولى من عام 2023 هي:

1. روسيا بقيمة 982.7 مليون دولار.

2. أوكرانيا بقيمة 315.3 مليون دولار.

3. البرازيل بقيمة 266.7 مليون دولار.

4. الأرجنتين بقيمة 153.7 مليون دولار.

5. رومانيا بقيمة 62.4 مليون دولار.

6. الهند بقيمة 48.3 مليون دولار.

7. استراليا بقيمة 8.3 مليون دولار.

8. تايلاند بقيمة 7 مليون دولار.

9. أمريكا بقيمة 5.2 مليون دولار.

10. مولدافيا بقيمة 4.4 مليون دولار.