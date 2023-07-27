الإحصاء: 14.4% ارتفاعاً فى قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول إفريقيا خلال عام 2022

كتب مدحت عادل

تشارك مصر في فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية الإفريقية ترسيخاً لدور مصر المحوري وريادتها بقارة إفريقيا، وذلك في إطار دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الإفريقية وروسيا، حيث تعد مصر الشريك الرئيسى لروسيا في التواصل بينها وبين القارة الإفريقية .

وتشير الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول إفريقيا لتسجل 8.6 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 7.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية لدول إفريقيا 6.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 5.5 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 14%.

وجـاءت ليبيا على رأس قائمة أعلى دول إفريقيا استيراداً من مصرخلال عام 2022، حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.2 مليار دولار، يليها السودان 929 مليون دولار، ثم المغرب 881 مليون دولار، ثـم الجزائر 741 مليون دولار، ثـم كينيا 356 مليون دولار، ثم تونس 307 مليون دولار ثم غانا 238 مليون دولار .

كما أوضحت البيانات ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول إفريقيا لتصل إلى 2.3 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها15.4%.

وتصدرت الكونغو الديموقراطية قائمة أعلى دول الاتحاد الافريقى تصديراً لمصر خلال عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 524 مليون دولار، يليها السودان 504 مليون دولار، ثم زامبيا 314 مليون دولار، ثم كينيا 308 مليون دولار، ثم جنوب افريقيا 133 مليون دولار.

وسجلت قيمة استثمارات دول إفريقيا بمصر 501.4 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 430.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 16.5 %.

واحتـلت جنوب إفريقيا المرتبة الأولى في قائمة الدول الإفريقية الأعلى استثماراً في مصر خلال العام المالي 2021 /2022؛ حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 220.3 مليون دولار، يليها موريشيوس203.5 مليون دولار، ثم كوت ديفوار 17 مليون دولار، ثم جيبوتى 13.1 مليون دولار ثم الكاميرون 4 مليون دولار.

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بدول إفريقيا 158.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 / 2022 مقابل 113.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 39.3 %.

وجاءت موريشيوس في المرتبة الأولى بقائمة أعلى الدول الإفريقية في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2021 / 2022، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 23.6مليون دولار، يليها السودان 13.3 مليون دولار ، ثم كينيا 11.1 مليون دولار، ثم تونس 8.1 مليون دولار، ثم نيجيريا 7.7 مليون دولار، ثم أوغندا 7.34 مليون دولار ثم المغرب 7.31 مليون دولار ، ثم تنزانيا 6.8 مليون دولار ، ثم جنوب افريقيا 6.7 مليون دولار، ثم الكونغو الديموقراطية 5.7 مليون دولار .