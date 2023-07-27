الأمم المتحدة تدعو إلى تقديم الدعم للمنشآت الصحية فى شمال غربى سوريا

كتبت : هند المغربي

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" إن فرقا من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية نفذت مهمتين اعتياديتين فى شمال غربي سوريا.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضح "دوجاريك" أن فريقا من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية زار مستشفى للأطفال مدعوما من صندوق دعم إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، أما منظمة الصحة العالمية، فنفذت عملية مراقبة ووفرت مساعدة فنية للعديد من المنشآت الصحية داعيه الي مزيد من الدعم.

وأشار دوجاريك إلى أن الأمم المتحدة نفذت قرابة 170 عملية عبر الحدود لشمال غربي سوريا منذ الزلزال الذي وقع في فبراير الماضي. وأضاف أن فرق الأمم المتحدة تخطط للقيام بالمزيد من المهام وإدخال الشاحنات عبر معبري باب السلام والراعي خلال الأيام القادمة.