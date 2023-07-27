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الأرصاد تحذر: اليوم ذروة ارتفاع الحرارة بكافة الأنحاء والمحسوسة بالقاهرة 43 درجة

الخميس، 27 يوليو 2023 10:44 ص
الأرصاد تحذر: اليوم ذروة ارتفاع الحرارة بكافة الأنحاء والمحسوسة بالقاهرة 43 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن اليوم الخميس 27 يوليو ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 40 درجة مئوية فى  الظل أما عن درجة الحرارة المحسوسة المتوقعة 43 درجة مئوية ، و جنوب الصعيد فدرجة الحرارة المحسوسة المتوقعة 45 درجة مئوية.

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاعا فى درجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء و جنوب الصعيد  ، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية  ، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاع قى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس ، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الخميس :  القاهرة العظمى 40  درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45  والصغرى  29 درجة   .

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونية، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و 13 ساعة 52 دقيقة.

والشمس تدور في مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التي تظهر ثابتة في السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوي بزاوية، قدرها 23 درجة و 27 دقيقة وهي الزاوية نفسها التي يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودي على مستوى مدارها، ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها بهذه الزاوية تحدث الفصول الأربعة.


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