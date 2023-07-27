ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيًا بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي هامشيًا، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 17412 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.08% ليصل إلى مستوى 3161 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 21043 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 7298 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 3426 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 5076 نقطة.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية المصدرة لعدد 12.9 مليون سهم بقيمة إجمالية 36.4 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 400 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والحديد والصلب المصرية عدد مليون سهم، 85 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 5400 سهم، 3055 سهم، 58.4 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 500 ألف سهم، 250 ألف سهم، 27.4 ألف سهم، 4316 سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 14640 سهم، 547.5 ألف سهم، على التوالي.

وفي نفس الصدد أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، شراء المساهم محمود حسن جاب الله حسان عدد 36.9 مليون سهم بسعر 0.27 جنيه بقيمة إجمالية 10 ملايين جنيه، ليرتفع نسبة المساهم من 10.536% إلى 16.205%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية والسندات.

في سياق آخر قالت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على إرجاء بحث النظر في قرار الجمعية العامة غير العادية، والمتضمن تكليف مجلس إدارة الشركة بإعداد دراسة تفصيلية قانونية ومالية لتوضيح رؤية وموقف الشركة من الدمج أو التصفية، وذلك بعد تحقيق الشركة صافي أرباح 5 ملايين جنيه خلال الفترة من 1 أكتوبر عام 2022 وحتى 31 ديسمبر عام 2022، وتحقيق صافي ربح 8 ملايين جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس عام 2023.

كما أعلنت شركة مطاحن مصر الوسطى، تحقيق إيرادات بلغت 581.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 552.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 5.28%، وبلغ صافي ربح بعد الضريبة بلغ 122.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 110.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 11.25%.