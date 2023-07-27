"اختر كليتك" ندوة تعريفية للطلاب ببرامج الكليات بجامعة المنوفية

نظمت جامعة المنوفية، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، وإشراف وحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة تعريفية للطلاب ببرامج ونظام الدراسة في مختلف الكليات، والتي يبحث عنها سوق العمل وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية.

وأكد الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة أن الجامعة ترحب دائما بأبنائها الطلاب باعتبارهم مستقبل مصر الواعد، مشيراً إلى أن استشراف المستقبل يدفعنا لتطوير البرامج واستحداثها وإنشاء كليات جديدة لها مستقبل في ظل تطور الاحتياجات وتنوع التخصصات بشكل دائم ومستمر باعتبار الجامعة هي بيت الخبرة والعلم والمعرفة للمجتمع الداخلي والخارجي، وذلك لتلبية احتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلية والعالمية علي حدٍ سواء.

واستهل الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة الندوة بعرض وافٍ لجميع برامج كليات جامعة المنوفية وجامعة المنوفية الأهلية، مشيراً إلى أن احتياجات سوق العمل تتطلع لكل ما هو جديد والبعد عن النظرة الضيقة في كلمة "كليات قمة".. مؤكداً لأبنائه الطلاب أن القمة أنت صانعها في أى مجال تصنع القمة، مضيفاً ان التعليم الجامعي له طابع خاص لما به من جانب كبير من الحرية والمسؤلية الاجتماعية، ناصحاً أبناءه بأن يختاروا الكلية المناسبة لطموحاتهم وشغفهم ومهاراتهم ويثقلوها بالاطلاع والبحث.

وقدم طلاب وطالبات الجامعة شرحاً وافياً عن كليات الجامعة وبرامجها لتعريف زملائهم المقبلين على المرحلة الجامعية بالكليات والبرامج الموجودة في كليات جامعة المنوفية والمنوفية الأهلية كل كلية على حدة، والأسر الطلابية بالجامعة والأنشطة المتنوعة بها، وذلك بحضور ومشاركة الدكتور إسلام فيض الله رائد أسرة طلاب من أجل مصر المركزية بجامعة المنوفية، وأحمد سرحان موجه عام بوزارة التربية والتعليم بالمنوفية، والطالب محمود خليل رئيس اتحاد طلاب جامعة المنوفية مقرر أسرة طلاب من أجل مصر، وميار سامي نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، وعدد كبير من طلاب وطالبات الجامعة وطلاب الثانوية العامة بالمنوفية.