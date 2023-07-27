اجتماع اللجنة العليا للإشراف على أعمال مكتب التنسيق الفرعى بجامعة قناة السويس.. تفاصيل

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة استعدت لاستقبال طلاب الثانوية العامة فور إعلان النتائج ، وتم تشكيل مكتب التنسيق بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حيث تضم اللجنة العليا للإشراف على أعمال مكتب التنسيق كل من الدكتور محمد حفني مدير مركز تطوير التعليم - رئيساً للمكتب، والدكتور تامر شوقي مدير وحدة التحول الرقمي نائب رئيس المكتب، والدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية MIS والمُشرف على التنسيق الإلكتروني، والدكتور محمد إبراهيم إسماعيل مسئول التسجيل الإلكتروني، والدكتورة هبة الدناصوري مسئول التسجيل اليدوي، والدكتور محمد عبد الهادي مسئول تقارير الإعلام والإحصاء اليومي، والدكتور باسم الهادي السعيد مسئول شبكة المعلومات وصيانة المعامل، والدكتور محمد المتولي منسق التسجيل اليدوي والطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشدد رئيس الجامعة- في بيان له- على أهمية توفير وسائل الراحة للطلاب خلال المراحل المختلفة، سواء في التسجيل اليدوي أو الإلكتروني، وأن تكون مصلحة الطالب هي الهدف الأول والأخير لجميع مسئولي مكتب التنسيق .

وأضاف الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أن الجامعة استعدت بكامل طاقتها لاستقبال الطلاب، ووفرت كافة الوسائل لراحتهم، من تجهيز قاعات مكيفة ومزودة بمبردات للمياه.

وتماشياً مع هذا السياق- عُقد اليوم الاجتماع الأول للجنة المشكلة للإشراف على أعمال مكتب التنسيق الفرعي بالجامعة، بمسرح رعاية الشباب بحضور جميع المُكلفين بالعمل بمكتب التنسيق .

وأوضح الدكتور محمد حفني ، أن المكتب يضم أكثر من قاعة مُجهزة بأحدث أجهزة الكمبيوتر المتصلة بشبكة الإنترنت فائق السرعة، والذي يربطها بالمجلس الأعلى للجامعات، مضيفاً أن كل قاعة بها 25 جهاز كمبيوتر، و3 طابعات يعمل عليها فنيون متخصصون في إدخال البيانات.

وقال إن الطالب بمجرد وصوله إلى أبواب الحرم الجامعي ، سيجد 2 طفطف في انتظاره للوصول به إلى مقر مكتب التنسيق، كما تم تعليق اللوحات الإرشادية على مدخل بوابة الحرم الجامعي، وحتى مقر مكتب التنسيق لإرشاد الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار الدكتور تامر شوقي إلى أن الطالب يتوجه أولاً إلى مبني رعاية الشباب، حيث التسجيل اليدوي الذي يتم فيه استقبال الطلاب ، مع تواجد الفنيين في هذه المجموعة لشرح كيفية ملء الاستمارات الخاصة ومراجعة الأوراق المطلوبة، مضيفا أنه عقب ذلك يتم توجيه الطالب بمفرده ليجري المرحلة الثانية وهي مرحلة التسجيل الإلكتروني بمركز تطوير التعليم، حيث يتم تسجيل الرغبات على الأجهزة المتاحة وطباعة الاستمارة.

كما تم تشكيل مجموعات من اللجان هي : لجنة الإشراف الإداري على أعمال التنسيق ، مع وجود منسقين الاتصال بالمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى إشراف إداري بمركز التطوير يضم مجموعة مدخلي البيانات ( مكتب التنسيق الإلكتروني )، والاستقبال والتوجية بالمركز ، ومسئولي صيانة المعامل ، إلى جانب المجموعة الإعلامية للمكتب ، ومجموعة التسجيل اليدوي، بالتنسيق مع الإدارة الطبية وإدارة الشئون الهندسية، والمشتريات، وإدارة الإعلام.