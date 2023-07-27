إيطاليا تعلن الطوارئ.. ارتفاع درجات الحرارة يؤدى لمئات الحرائق وانصهار الأسفلت

فاطمة شوقى

أعلنت الحكومة الإيطالية الطوارئ فى 20 مدينة فى البلاد بعد وفاة 5 أشخاص بسبب حرائق وهبوب رياح قوية ، وتمر إيطاليا ببضعة أيام صعبة بسبب موجة الحر التي تعصف بها البلاد ، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدن إيطالية تعانى من ارتفاع كبير فى درجات الحرارة تصل إلى 48 عاما ، والتى أدت مع الرياح القوية ، إلى اندلاع عدد من الحرائق خاصة فى جزيرة صقلية، وأيضا أدت إلى انصهار الأسفلت فى عدد من الشوارع فى المدن الإيطالية ، ولذلك فقد قامت الحكومة بإعلان حالة الطوارئ.

في الساعات الأخيرة ، تم الإعلان أن فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا توفت في بريشيا، بعد سقوط شجرة عندما كانت فى أحد المعسكرات، بينما لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم بسبب حرائق فى باليرمو وصقلية.

من ناحية أخرى، فقد الضحية الخامسة حياته بنيران فى منطقة ريجيو كالابريا.

وتعرضت أجزاء من مدينة كاتانيا لانقطاع فى المياه والكهرباء بعد احتراق الكابلات مع وصول درجات الحرارة إلى 47.6 درجة مئوية.

وفى شرق صقلية ، فى منطقة كالابريا الجنوبية ، حوصر رجل يبلغ من العمر 98 عامًا فى منزله وأصيبت ابنته وزوج ابنته بحروق.

وأصيب أكثر من 200 شخص في بالريمو بحالة من الاختناق نتيجة الدخان الناتج عن الحرائق، كما اجتاحت النيران ، مطار باليرمو ، مما اضطر إلى الإغلاق لأسباب أمنية، حيث أدت الشمس الحارقة الى انصهار الاسفلت.

وكانت السلطات الإيطالية ابلغت عن وفاة 5 أشخاص في حرائق جديدة في صقلية حيث تعانى من ارتفاع كبير في درجات الحرارة ، وسجلت مدينة كاتانيا الواقعة على الساحل الشرقى 47.6 درجة .

وأشارت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية إلى أن الرياح القوية مع ارتفاع درجات الحرارة أدت إلى اندلاع حرائق الغابات في جزيرة صقلية الإيطالية، وأجبرت النيران السكان والسائحين على الإخلاء وتسببت في اضطراب شديد في وسائل النقل العام، حيث تعرضت صقلية إلى 650 حريقًا.

ولجأ السكان المحليون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للفت الانتباه إلى الكارثة، حيث عانى أشخاص من صعوبة التنفس بسبب تلوث الهواء والسخونة .

وكتبت إحدى السكان، كارمن ، إحدى مستخدمى تويتر: "لا يمكن للناس أن يتنفسوا بسبب تلوث الهواء وسخونة الهواء، فهم مجبرون على الخروج لأن منازلهم تحترق".

وتضررت الحديقة الأثرية الشهيرة فى سيجيستا بشدة من الحرائق، حيث تعد الحديقة موطنًا لبعض أهم المباني القديمة في إيطاليا ؛ من بينها ، معبد دوريك ، الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس قبل الميلاد، والذى اشتعلت فيه النيران ليلة الاثنين بحسب التقارير المحلية.

وهناك مخاوف من تعرض الجزيرة لخسائر اقتصادية بسبب إلغاء الزيارات السياحية، وقال وزير الحماية المدنية نيلو موسوميتشى للصحافة الإيطالية "آمل ألا تتكبد التدفقات السياحية فى المناطق المتضررة بالحرائق خسائر".