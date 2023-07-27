إمام فوزى مديرا لمديرية التضامن بالقليوبية خلفا لخالد عبد العليم

القليوبية إبراهيم سالم

قررت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ندب إمام فوزي إمام مصطفي للعمل مديرا لمديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، لمدة عام، وذلك خلفا لمدير المديرية السابق خالد عبد العليم لبلوغه السن القانونية للمعاش.

وتضمن قرار وزيرة التضامن الاجتماعي، والذي حمل رقم 581 بتاريخ 25 يوليو 2023، أنه بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادرة بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 531 لسنة 2016 بالتفويض في بعض الاختصاصات، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بالتشكيل الوزاري وتعديلاته، وعلى الهيكل التنظيمي لديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي، وعلى القرار الوزاري رقم 179 لسنة 2023 بشأن إنهاء خدمة خالد عبد العليم متولي سالم مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية اعتبارا من 16 يوليو الجاري، لبلوغه السن القانونية لترك الخدمة.

وتضمن القرار في مادته الأولي ندب إمام فوزي إمام مصطفي، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، للعمل مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية، لمدة عام أو لحين شغلها، وذلك خلفا لمدير المديرية السابق خالد عبد العليم لبلوغه السن القانونية للمعاش، وجاءت المادة الثانية أنه على جميع الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.