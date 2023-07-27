ألغيت جلسة مجلس الوزراء اللبنانى التى كانت مقررة اليوم الخميس، بسبب تغيب عدد كبير من الوزراء بشكل يؤدى إلى عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم دستوريا لصحة انعقاد الجلسة، التى كانت مخصصة لبحث تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزى خلفا للحاكم الحالى الذى تنتهى ولايته يوم الاثنين المقبل .
وحضر إلى المجلس بعد الموعد المحدد لانعقاد الجلسة قرابة 7 وزراء، فيما يشترط لصحة انعقاد الجلسة حضور ثلثى عدد أعضاء المجلس المكون من 24 عضوا وهو ما يعنى ضرورة حضور 16 عضوا على الأقل.
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