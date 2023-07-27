بيروت (أ ش أ)

ألغيت جلسة مجلس الوزراء اللبنانى التى كانت مقررة اليوم الخميس، بسبب تغيب عدد كبير من الوزراء بشكل يؤدى إلى عدم اكتمال النصاب القانونى اللازم دستوريا لصحة انعقاد الجلسة، التى كانت مخصصة لبحث تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان المركزى خلفا للحاكم الحالى الذى تنتهى ولايته يوم الاثنين المقبل .