وحضر إلى المجلس بعد الموعد المحدد لانعقاد الجلسة قرابة 7 وزراء، فيما يشترط لصحة انعقاد الجلسة حضور ثلثى عدد أعضاء المجلس المكون من 24 عضوا وهو ما يعنى ضرورة حضور 16 عضوا على الأقل.
 