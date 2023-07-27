إعدام 1131 كيلو منتجات غذائية في حملات لهيئة سلامة الغذاء في الدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالدقهلية، عدد من الحملات للحفاظ علي سلامة المواطنين، حيث شهدت مراكز محافظة الدقهلية خلال الايام القليلة الماضية ضبط واعدام كميات كبيرة من المنتجات الغذائية الغير صالحة تصل الي 1131 كيلو منتجات غذائية متنوعة

وشهدت مراكز محافظة الدقهلية، شن عدد (18) حملة تفتيشية علي اكثر من (115) منشأة غذائية بجميع مراكز ومدن المحافظة للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشآت الغذائية، وتقديمها لمنتجات غذائية آمنة وذلك حرصا علي صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الدقهلية

أسفرت الحملات المستمرة علي المنشآت الغذائية عن ضبط منتجات غذائية منتهية الصلاحية، واعدامها تقدر كالتالي: ( 355 كيلو مستلزمات انتاج، 108 كيلو منتجات البان، 400 كيلو مصنعات لحوم، 71 كيلو مصنعات فراخ، 144 كيلو مخللات متنوعة، 40 كيلو حلويات، 13 كيلو رنجه ) كما تم التحفظ على 50 كيلو مواد غذائية مختلفة

وأكد الدكتور أسامة هنداوي مدير عام فرع الدقهلية لهيئة سلامة الغذاء، ان مفتشي الهيئة القوميه لسلامة الغذاء هم حائط الصد الاول لكل محاولات الغش التجاري والاحتكار وان سلامة الغذاء للمواطنين اولوية قصوي لدي العاملين بالهيئة، وحريصين بتنفيذ كافة التعليمات و التوجيهات بكل دقة وحزم وسيتم استمرار الحملات بصورة دورية لمراقبة وظبط الاسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية وجودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ حملات ظبط الاسواق بتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القوميه لسلامة الغذاء ، وتواصلت الحملات الرقابية على نطاق مراكز محافظة الدقهلية، لضبط الاسواق المنتجات الغذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشأت الغذائية بمحافظة الدقهلية.