إصدار 35 ألف شهادة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج بالشرقية.. تفاصيل

الشرقية - إيمان مهنى

من أجيال تتمتع بصحة أفضل، دشنت مبادرة فحص المقبلين علي الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض بينها غير السارية والمعدية والوراثية، التي من المحتمل انتقالها بين الأزواج أو الأبناء في المستقبل، ذلك تحت شعار 100 مليون صحة.

رصد "اليوم السابع" مبادرة المقبلين على الزواج، بمركز النحال الطبي بمدينة الزقازيق، حيث قالت الدكتورة بسمة هشام مسئول مدخل البيانات، أنها تستقبل المتقدمين، تقوم بتسجيل بيانات المتقدم علي لسيستم الخاص بالمبادرة، توجيها له 28 سؤالا عن الحالة النفسية، ثم رفع نتائج التحليل، تمهيد لاستكمال الإجراءات، مضيفه انه في حالة ثبوت إصابة بمرض كفيروس سي مثلا، يوجه للعلاج بمستشفى الأحرار، لافتا أن جميع نتائج التحاليل والاختبارات تكون سرية، لا يتطلع عليها غير صاحبها.

وتضيف ولاء محمد عزت رئيس التمريض والمسئول مع الفريق الطبي بالمبادرة، حيث إنها مختصة بعينات الدم الخاصة بخاصة بتحليلات أمراض تشمل قياس الضغط والسكر، و 14 تحليلا "ثلاثي فيروسي، أنيميا البحر المتوسط، أنيميا المنجلية، الهيموجلوبين"، وتقديم النتائج التي تكون مدونة في كارت لطبيبة المسئول، في سرية تامة.

مضيفا أن نتائج الفحص لا تستغرق وقتا طويلا، فمثلا نتيجة الثلاثي الفيروسي والهيموجلوبين، أقل من نصف ساعة، لافتا انه يتم استكمال باقي التحليلات بالمعمل، من بينها ، فصائل الدم، RH نقص المناعة"، التي فور الانتهاء من الفحص و اصدار النتائج التي تجري بمعامل الوزارة، يتم إرسال رسالة نصية عبر المحمول لطالب الخدمة بالتوجه باستلام الشهادة، لافتا إلى أنه في حالة إيجابية أي تحليل يقوم الطبيب المختص بتوجيه الحالة للعلاج والمشاورة.

توضح دكتورة دعاء فويل مدير مركز النحال، بجانب الفحص، يتم تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، والتي تتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته، وتتضمن خدمات التثقيف الصحي أيضا المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية، ومنها التثقيف فيما يخص العلاقة الزوجية السوية، وتصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التي تنتقل جنسيا في حالة إصابة أحد الطرفين، بالإضافة إلى تعريفهما بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التي يمكن انتقالها إلى الجنين، فضلا عن تعريفهما بوسائل تنظيم الأسرة، والوسائل المناسبة لتنظيم الحمل الأول.

من جانبه قال الدكتور خالد ابوالعنين نائب مدير مركز النحال الطبي، أنه المركز مجهز بالكامل لتقديم الفحوصات الطبية، لصحة الأم والمقبلين على الزواج وحديثي الولادة، والمقبلين على الزواج، بالإضافة إلى أنه يوجد عيادات طبية علاجية بسعر تذكرة 5 جنيهات، مثل عيادة الأسنان، باطنة وأطفال، وتنظيم الأسرة ومتابعة الحمل، ومعمل تحاليل طبية، وصيدلية لصرف العلاج.

وبدوره، أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، أنه تقديم الخدمة الطبية وفحص 37 ألفا 600 مواطن ومواطنة حتى الآن بمحافظة الشرقية، هذا بخلاف استصدار 35 ألف شهادة صحية وتسليمها لهم، وذلك منذ انطلاق المبادرة الرئاسية في نهاية شهر فبراير الماضي.

وتصل نسبة المقبلين الفحص، 250مواطنا يوميا، بالمراكز الطبية المفعل بها المبادرة الرئاسية والبالغ عددها 21 مركزا على مستوى المحافظة.