إصابة 8 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

أصيب 8 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم، فى حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكى مع سوزكى، على طريق الصالحية الجديدة - القنطرة، نطاق مدينة الصالحية بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكى مع سوزكى،طريق الصالحية الجديدة - القنطرة، نطاق مدينة الصالحية، مما أسفر عن إصابة 8 بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى الصالحية المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.