إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص بجروح سطحية وكدمات، إثر حدوث مشاجرة مع أخرين بقرية غيتة التابعة لمركز بلبيس بالشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الاسعافات الاولية.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول 5 أشخاص مصابون بجروح سطحية، إثر حدوث مشاجرة مع أخرين بالقرب من ماكينة الطحين بقرية غيتة نطاق مركز بلبيس، وجارى تحرير محضر بالواقعة.



فيما أصيب 8 من عمال اليومية، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع بطريق " بلبيس- الجعفرية" أمام قرية الطحاوية نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.



البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق "بلبيس - الجعفرية "أمام قرية الطحاوية، وأسفر الحادث عن إصابة 8 من عمال اليومية بالمزارع ، إثر اختلال عجلة القيادة وتم إصابتهم بجروح وسحجات وإصابات متنوعة.



تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين الى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وإحالة المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارة للسير على الطريق من عدمه.

