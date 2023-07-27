اليوم السابع
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الخميس، 27 يوليو 2023 07:20 م
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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بترعة الإسماعيلية

الخميس، 27 يوليو 2023 05:37 م
إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل بترعة الإسماعيلية جانب من الحادث
الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

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أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بترعة الإسماعيلية ورفض المصابين النقل إلى المستشفى. 

 

وكان اللواء هشام مروان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة مفاده وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بترعة الاسماعيلية مصحوبة بخلاطة اسمنت، طريق بورسعيد الاسماعيلية الكيلو 14 السوق دائرة مركز القنطرة غرب بالإسماعيلية.

 

تم ابلاغ اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، والذى وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة لإسعاف المصابين واستخراج العربات من المياه، وتم الدفع بـ4 سيارات إسعاف، وإبلاغ الحماية المدنية ومركز ومدينة القنطرة غرب وإدارة شئون البيئة ومديرية الرى.

 

وتم ترك سيارة إسعاف تامين مكان البلاغ لحين انتشال السيارة من الترعة بواسطة الحماية المدنية ومعاونة وحدات التنمية المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية ومتابعة من محافظ الإسماعيلية بإمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

 


الاسماعيلية

انقلاب سيارة

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