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إصابة سائق إثر اصطدام لودار بالطريق الدائرى بمنطقة بشتيل

الخميس، 27 يوليو 2023 11:34 ص
إصابة سائق إثر اصطدام لودار بالطريق الدائرى بمنطقة بشتيل الدائرى - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخص وتهشم جزء من الطريق الدائرى عقب اصطدام لودر بالطريق أعلى منطقة بشتيل مما أدى إلى ظهور بعض الكثافات المرورية، ورفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم لودر برصيف الطريق الدائرى بمنطقة بشتيل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير لودر أختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدم بسور الطريق ونتج عنه تهشم بطول 15 متر ونتج عن الحادث إصابة السائق، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

 


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