إحالة ديلر للمحاكمة الجنائية لاتهامه بترويج مخدر الآيس فى الجيزة

كتب أحمد إسماعيل

أحالت النيابة العامة بالجيزة ديلر للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بترويج مخدر الآيس على عملائه فى الجيزة.

وقررت النيابة في وقت سابق حبس المتهم وطلبت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كشف تاجر مواد مخدرة عن اتجاره بمخدر الآيس عقب القبض عليه في الجيزة، واعترف المتهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أنه كان يستعد لترويج المخدر بين عملائه بمحيط مسكنه وبعدة مناطق أخرى في الجيزة.

وأرشد المتهم عن هوية تاجر مواد مخدرة، تحصل منه على المخدر كما اعترف بتخزينه بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع عملائه، وتم القبض على المتهم بعد أن وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد تردد عاطل بين عدد من المتعاطين، لترويج المواد المخدرة بينهم، في عدة مناطق بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الآيس، اعترف بالإتجار بها، وهاتفين محمول للتواصل مع متعاطي المواد المخدرة، ومبلغ مالي من حصيلة ترويج المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق والتي أمرت بما سبق.