اليوم السابع
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أول أغسطس فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا بألسن عين شمس

الخميس، 27 يوليو 2023 12:11 م
أول أغسطس فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا بألسن عين شمس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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أعلنت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، فتح باب القبول ببرامج الدراسات العليا والبحوث للعام الدراسي 2023/2024، اعتبارًا من 1أغسطس وحتى 31 من نفس الشهر.
 
وأوضح الدكتور أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن البرامج تشمل: دبلوم الدراسات العليا في اللغويات والأدب والترجمة، دبلوم الترجمة التحريرية والفورية بأقسام اللغة الانجليزية والفرنسية والصينية، دبلوم تكنولوجيا الترجمة بقسم اللغة الانجليزية،  دكتوراه الألسن في تخصصات اللغة والأدب والترجمة.
 
جدير بالذكر أنه من المقرر أن تعقد امتحانات القبول خلال الفترة من 4 الي 7 سبتمبر 2023، وتعقد الامتحانات الشفهية لكل الاقسام في 11 سبتمبر 2023.
 
 
 
 

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