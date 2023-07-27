اليوم السابع
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الخميس، 27 يوليو 2023 09:23 م
أكرم القصاص
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أوكرانيا: حصلنا على نحو 27 مليار دولار من الشركاء الدوليين منذ أوائل عام 2023

الخميس، 27 يوليو 2023 08:05 م
أوكرانيا: حصلنا على نحو 27 مليار دولار من الشركاء الدوليين منذ أوائل عام 2023 زيلينسكى
أ ش أ

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أعلن محافظ البنك الوطني الأوكرانى أندريه بيشنى أن أوكرانيا تلقت نحو 27 مليار دولار من شركائها الدوليين منذ أوائل عام 2023.

وأوضح بيشنى، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية اليوم الخميس أن هذا المبلغ يتجاوز بشكل كبير حجم مبيعات البنك الأهلي الأوكراني بالعملات الأجنبية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن فى سوق الصرف الأجنبى.


كما أوضح المسئول الأوكرانى أنه بفضل التدفق المنتظم للمساعدات الدولية، بلغ احتياطي أوكرانيا من النقد الأجنبى 39 مليار دولار في نهاية يونيو 2023، مضيفا أن الدعم الدولى للحكومة الأوكرانية سمح بتغطية عجز كبير فى الميزانية دون اللجوء إلى التمويل النقدى.


وتتوقع أوكرانيا الحصول على 42 مليار دولار من المساعدات المالية خلال عام 2023؛ بما في ذلك 4.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.


زيلينسكى

أوكرانيا

روسيا

موسكو



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