أوكرانيا: حصلنا على نحو 27 مليار دولار من الشركاء الدوليين منذ أوائل عام 2023

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أعلن محافظ البنك الوطني الأوكرانى أندريه بيشنى أن أوكرانيا تلقت نحو 27 مليار دولار من شركائها الدوليين منذ أوائل عام 2023.

وأوضح بيشنى، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية اليوم الخميس أن هذا المبلغ يتجاوز بشكل كبير حجم مبيعات البنك الأهلي الأوكراني بالعملات الأجنبية، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن فى سوق الصرف الأجنبى.



كما أوضح المسئول الأوكرانى أنه بفضل التدفق المنتظم للمساعدات الدولية، بلغ احتياطي أوكرانيا من النقد الأجنبى 39 مليار دولار في نهاية يونيو 2023، مضيفا أن الدعم الدولى للحكومة الأوكرانية سمح بتغطية عجز كبير فى الميزانية دون اللجوء إلى التمويل النقدى.



وتتوقع أوكرانيا الحصول على 42 مليار دولار من المساعدات المالية خلال عام 2023؛ بما في ذلك 4.6 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.