أوائل الثانوية الأزهرية بمحافظة الجيزة.. بالأسماء

كتبت - مرام محمد

تسلم الدكتور سمير أبو الخير، رئيس منطقة الجيزة الأزهرية، والدكتور سيد عويس الوكيل الثقافي بالمنطقة، اليوم الخميس، نتيجة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022-2023م، بالجيزة، وذلك بعد أن تم اعتمادها من الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وجاءت قائمة أوائل الشهادة الثانوية على مستوى منطقة الجيزة الأزهرية على النحو التالي:



اوائل الثانوية الأزهرية

وأعرب الدكتور سمير أبو الخير، والدكتور سيد عويس، عن بالغ سعادتهم لحصد منطقة الجيزة الأزهرية 5 مراكز من أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بحصول الطالبة ثراء سمير فهيم الرشيدي على المركز الأول على الشعبة الأدبية بنسبة 97.94%، وحصول الطالبة رحمة ياسر الصغير على المركز الرابع على الشعبة الأدبية بنسبة 97.14%، والطالبة ميسان سمير فهيم الرشيدي على المركز الثامن على الشعبة الأدبية بنسبة 96.83%، وحصول الطالب أحمد مفتدي صابر على المركز الثالث على الشعبة الأدبية للمكفوفين بنسبة 91.27%، بالإضافة إلى حصول الطالب محمود سعد حسين عبد السميع على المركز العاشر على الشعبة العلمية بنسبة 99.54%.