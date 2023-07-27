أمراض تزداد أعراضها سوءًا فى الطقس الحار.. منها التهاب المفاصل

التهاب المفاصل
فى دراسة أجريت على كبار السن المصابين بهشاشة العظام، قال ما يقرب من 5% إن الطقس الحار أثر على آلام المفاصل لديهم، قد يكون هذا بسبب تغيرات درجة الحرارة والرطوبة، ما يتسبب فى تمدد الأنسجة داخل المفاصل وتقلصها.
إذا كنت تعانى من التهاب المفاصل الذى يميل إلى التفاقم خلال فصل الصيف، فيجب أن تحاول البقاء فى الداخل فى بيئة مكيفة الهواء قدر الإمكان، وتظل رطبًا لأن الجفاف يمكن أن يؤدى إلى تفاقم آلام المفاصل، قد تستفيد أيضًا من استخدام مزيل الرطوبة لتقليل مستويات الرطوبة فى الداخل.
أمراض المناعة الذاتية
يمكن أن تتفاقم حالات المناعة الذاتية، مثل الذئبة، عن طريق التعرض لأشعة الشمس المباشرة والأشعة فوق البنفسجية، ما يتسبب في ظهور احمرار أو حرارة أو ألم أو تورم مفاجئ وشديد، يمكن أن يؤدي قضاء الوقت في الحرارة أيضًا إلى زيادة التعب والجفاف، ما قد يؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل.
فيبروميالجيا
الألم العضلي الليفي حالة صعبة وغامضة كما هي، لكن يبدو أن الطقس يزيد من تعقيد الحالة. يقول غالبية المصابين بالفيبروميالجيا إن تغيرات الطقس تميل إلى تفاقم أعراضها، تؤيد الرابطة الوطنية للألم العضلي الليفي هذه الفكرة لكنها تشير إلى أن درجة الحرارة ليست عاملًا بقدر الرطوبة.
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