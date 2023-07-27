أعضاء فريق حاضنة جامعة الإسكندرية يشاركون فى إطلاق وتدشين برنامج لدعم ريادة الأعمال

الإسكندرية أسماء على بدر

شارك أعضاء فريق عمل حاضنة PILOT جامعة الإسكندرية فى إطلاق وتدشين برنامج RIPPLE لدعم مراكز ريادة الأعمال في الجامعات المصرية والعربية والذى يضم 30 جامعة مصرية منها جامعة الاسكندرية، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبحضور السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى، وممثلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسفارة الأمريكية، ولفيف من رؤساء الجامعات والمعاهد المصرية ومجلس النواب.

وأشارت الدكتورة غادة الخياط، مدير وحدة الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد بجامعة الإسكندرية، أن الحدث كان فرصة جيدة للتشبيك مع مراكز ريادة الأعمال والحاضنات من كل ربوع مصر والحديث عن أنشطة جامعة الإسكندرية وحاضنة الأعمال PILOT، لافتة أنه سيتم الإعلان عن دورة الاحتضان الثانية قريباً.





