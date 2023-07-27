أسامة ربيع: إضافة 30 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس ضمن خطة مستقبلية للتطوير

محمد شرقاوى

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه تم الرد على كافة المشككين حول مشروع قناة السويس الجديدة بما حققته القناة مؤخرا، موضحا أنه تم تدشين أكبر كراكتين في الشرق الأوسط بطاقة 3600 متر مكعب في الساعة بالقطاع الجنوبي.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، عبر برنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن للقاطرات أهمية حيوية لقناة السويس، لافتا إلى أنه تم إضافة 30 قاطرة جديدة لأسطول قناة السويس ضمن خطة مستقبلية لتطوير الأسطول.

كما أكد أن القناة حققت أعلى معدل عبور يومي بواقع 107 سفن، مشيرا إلى أن العائدات التي تحققت بفضل دعم القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الفريق أسامة ربيع، إلى أن الإيرادات التي حققتها القناة مؤخرا وعبور 107 سفن يوميا وقدرتها على استقبال 120، هو الرد القاطع على كافة المشككين حول مشروع قناة السويس.

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة لديها 3 ترسانات بواقع 2 ترسانة في السويس وترسانة في بورسعيد، مضيفا أنه يتم بناء الكراكات من ميزانية القناة.

أضاف أن تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي بالقناة مهم وهو مشروع كبير، لافتا إلى أنه تم اقتحام هذا الملف بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيتم الانتهاء منه بنهاية العام الجاري.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن القناة لديها 15 كراكة منها كراكتين جديدتين تم الحصول عليهما مؤخرا، لافتا إلى أنه يتم بناء الكراكات من الميزانية الاستثمارية للقناة وليس موازنة الدولة.

وأشار ربيع، إلى أن الاهتمام بواقعة إيفرجيفن كان كبيرا، مشددا على أنه تم العمل على إمداد القناة بالقدرات والإمكانيات، مؤكدا أن القناة ليس عليها أي ديون، بل لديها فائض، وتعمل على زيادة أكثر من العائدات.