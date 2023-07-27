أخبار مصر.. الأرصاد تناشد المواطنين عدم التعرض للشمس من 12 ظهرا للرابعة عصرا

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، وكان أبرزها مناشدة هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين عدم التعرض للشمس من 12 ظهرا حتى الرابعة عصرا.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الأرصاد تناشد المواطنين عدم التعرض للشمس من 12 ظهرا حتى الرابعة عصراً

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عددا من النصائح الهامة للمواطنين، تزامنا مع التوقعات بوصول ارتفاع درجات الحرارة لذروته اليوم الخميس على كافة أنحاء الجمهورية .

وزير الطاقة الروسى: موسكو والقاهرة تتوسعان فى مشاركة شركات النفط والغاز الروسية فى مشروعات جديدة

قال وزير الطاقة الروسى نيكولاى شولجينوف، إن روسيا ومصر اتفقتا على زيادة إمدادات الطاقة وتوسيع مشاركة شركات النفط والغاز الروسية فى مشاريع جديدة .

مصر تدين اقتحام المسجد الأقصى ومنع المصلين من دخوله

أدانت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، اقتحام المسجد الأقصى الشريف صباح اليوم من قبل مسئولين فى الحكومة الإسرائيلية، والمئات من العناصر المتطرفة، وقيام السلطات الإسرائيلية بمنع المصلين من ممارسة حقهم الأصيل في النفاذ إليه والتعبد به.

الأرصاد: غدا طقس شديدة الحرارة والعظمى بالقاهرة 38 والمحسوسة 41 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء جنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائلا للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

أسماء أوائل القسم العلمى فى الثانوية الأزهرية 2023

أعلن الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، أسماء أوائل القسم العلمي في مؤتمر صحفي نظمه المركز الإعلامي للأزهر بمقر مشيخة الأزهر:

نتيجة الثانوية الأزهرية 2022 / 2023 بالرقم القومى

أكد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، أن النتيجة متاحة الآن على موقع الأزهر وكافة المواقع، مهنئا كل الطلاب الناجحين، موضحًا أن نسب النجاح العامة أفضل من العام الماضى، وهذا يدل على الجهود الطيبة من الطلاب.

بوتين: نعمل على تعزيز مشروعاتنا فى مصر بمحطة الضبعة وقناة السويس

قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين في الكلمة الافتتاحية للنسخة الثانية من القمة الافريقية الروسية، أننا ننظر بإيجابية إلى المبادرات المشتركة بين روسيا والدول الأفريقية، ونسعى لتعزيز التعاون معها فى المجالات الزراعية والتقنية والصحية.

الرئيس الروسى: سنعمل على تصدير 50 ألف طن حبوب لعدة دول بأفريقيا

كشف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى الكلمة الافتتاحية بالنسخة الثانية من القمة الأفريقية الروسية، أن بلاده تستهدف زيادة رفاهية الشعوب، ودراسة مشروعات جديدة بينها وبين الدول الأفريقية.

الشهر العقارى يستعد لتوثيق نماذج تأييد المواطنين لمرشحى انتخابات الرئاسة

تستعد مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، بكافة إمكانياتها البشرية والتقنية مع انتقاء أفضل العناصر، للقيام بالتأييدات الرئاسية والتي تعد شرطا أساسيا لصلاحية مرشح رئاسة الجمهورية لخوض الانتخابات الرئاسية.

وكيل الأزهر: 52.38 % نسبة النجاح فى الثانوية الأزهرية 2023

أكد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، أن نسبة النجاح 52.38 % ، والقسم الأدبى 46.63 %، والقسم العلمى 59.34 % .

الأزهر: إلغاء الاستمارة الورقية للامتحانات العام القادم والإلكترونية بديلاً

أكد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، أن الامتحانات هذا العام جاءت مواكبة لحداثة أنظمة الامتحانات ووضعها خبراء، وتم توخى أعلى معايير الأمانة، وتفعيل الخدمة الإلكترونية، حيث تم اعتماد تقدم الطلاب بملء استمارة الامتحانات عبر بوابة الأزهر، تمهيدا لإلغاء الاستمارة الورقية العام القادم.

محافظ القاهرة يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوى العام إلى 235 درجة

قرر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة النزول بدرجة الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوي العام للعام الدراسي 2023/ 2024 من 245 درجة إلى 235 درجة، والقبول بفصول الخدمات أقل من الثانوى العام 40 درجة، وذلك استجابة لرغبة العديد من أولياء الأمور.

الرئيس السيسى يشهد الجلسة الافتتاحية للمنتدى الروسى - الإفريقى

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى الجلسة الافتتاحية للمنتدى الاقتصادى والإنسانى الروسى الإفريقى الثانى.

تنسيق الجامعات 2023.. 112 ألف طالب سجلوا فى اختبارات القدرات بتنسيق الجامعات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية الخدمات التي يقدمها مكتب التنسيق للتيسير على الطلاب فى الالتحاق بالجامعات للعام الجامعى الجديد 2023-2024، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف العمل خلال الفترة القادمة لتنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بالكليات التى يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لها، وذلك وفقاً لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. انتهاء أعمال المراجعة وبدء تجميع النتيجة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، انتهاء أعمال المراجعة لنتيجة الثانوية العامة 2023، وبدء تجميع النتيجة وتحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2023.

المركزى: ارتفاع محافظ الهاتف المحمول 20% لتصل إلى 34 مليون محفظة بنهاية يونيو

أعلن البنك المركزي أن إجمالي عدد محافظ الهاتف المحمول ارتفع بنحو 20% لتبلغ 34 مليون محفظة بنهاية يونيو الماضي من خلال 30 مقدم خدمة (تشمل شركات الإتصالات وذلك من خلال 23 بنكا)، فيما بلغت متوسط الزيادة العالمية نحو 13%.

سعر الجنيه الذهب فى الأسواق يسجل 17280 جنيها بدون رسوم ومصنعية

يشهد سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس تسجيل مستويات 17280 جنيها بدون إضافة مصنعية، وتبلغ سعر مصنعية الجرام فى الجنيه الذهب 55 إلى 60 جنيها بحسب الشركة المنتجة ووفق كونة بغلاف أم بدون غلاف.

اعتزال عبد الشافى..بطولات والقاب فى مسيرة شيفو مع الزمالك

شهدت الساعات الماضية ابلاغ محمد عبد الشافى لمسئولى الزمالك بقرار الاعتزال مكتفيا بما قدمه فى الملاعب خلال المواسم الماضية.

الأهلى يحسم مصير محمد الشناوى ويغلق باب النصر السعودى

حسم النادي الأهلي مستقبل محمد الشناوي حارس وقائد الفريق عقب فترة من الجدل والتردد داخل الشارع الكروي بشأن مستقبل الحارس الدولي في ظل تناثر أنباء قوية من وقت لأخر حول إمكانية رحيل الشناوي لأحدى الأندية السعودية التى تتفاوض معه وأبرزها النصر الذي يضم بين صفوفه النجم العالمي كريستيانو رونالدو.

اتحاد الكرة يفتح باب القيد الصيفى لأندية الدورى الممتاز.. اليوم

يفتح اتحاد الكرة المصرى برئاسة جمال علام، باب القيد الصيفى أمام الأندية اليوم الخميس، للسماح للفرق المتنافسة فى بطولة الدورى بقيد صفقاتها الجديدة استعدادا للموسم المقبل الذى ينطلق فى نهاية سبتمبر القادم.

4 مواجهات نارية فى ضربة بداية البطولة العربية للأندية اليوم..السد القطري والوداد يقصان الشريط.. بنزيما يسجل الظهور الأول مع الاتحاد أمام الترجي..الهلال يلتقى أهلي طرابلس..والبدري يقود الصفاقسى ضد الشرطة العراقى

تنطلق اليوم الخميس، منافسات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، البطولة العربية في نسختها السادسة عشر والتي تستضيفها السعودية وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.

حياة كريمة تحقق أحلام أهالى قرية جريس فى المنوفية.. الانتهاء من تنفيذ مجمع الخدمات والمجمع الزراعى ومستشفى القرية بنسبة 95%.. بناء جناحين بمدرستين لتقليل الكثافة الطلابية.. ونقطة إسعاف وموقف نموذجى.. صور

حققت مبادرة حياة كريمة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أحلام أهالى قرى الريف فى الخدمات فى شتى المجالات سواء كانت فى الغاز الطبيعى، الاتصالات، الكهرباء، الصرف الصحى، مياه الشرب والتى كانت تعد مستحيلة بالنسبة لهم نتيحة إهمال قرى فى الريف فى العهود السابقة، قبل تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

نتيجة الثانوية العامة 2023.. الكنترولات تبدأ تجميع الدرجات ومراجعة النتيجة بعد انتهاء التصحيح.. والمدارس الرسمية فى مقدمة أوائل الثانوية العامة.. ومصادر تكشف: النتيجة ستكون جاهزة للاعتماد بداية الأسبوع المقبل

تواصل كنترولات الثانوية العامة الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لنتيجة الثانوية العامة 2023، حيث أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الكنترولات بدأت تجميع درجات الطلاب فى المواد الدراسية، إضافة إلى مراجعة النتيجة وتحديد قائمة الأوائل، موضحة أن المدارس الحكومية تأتى فى مقدمة قائمة أوائل الثانوية العامة 2023، كما تفوقت البنات على البنين فى قائمة الأوائل.