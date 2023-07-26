800 ألف نسمة أقل .. جارديان: انخفاض أعداد سكان كل محافظات اليابان الـ47

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن كل محافظة من محافظات اليابان البالغ عددها 47 سجلت انخفاضًا في عدد السكان في عام 2022 ، بينما انخفض إجمالي عدد اليابانيين بنحو 800 ألف.

وتشير الأرقام الصادرة عن وزارة الشئون الداخلية اليابانية إلى وجود رقمين قياسيين جديدين غير مرحب بهما لدولة تبحر إلى منطقة ديموجرافية مجهولة ، ولكن فى مسار من المقرر أن تتبعه العديد من الدول الأخرى.

ووصف رئيس الوزراء الياباني هذا الاتجاه بأنه أزمة وتعهد بمعالجة الوضع، لكن السياسات الوطنية فشلت حتى الآن في الحد من انخفاض عدد السكان ، على الرغم من أن الجهود المتضافرة فى بعض البلدات الصغيرة كان لها بعض التأثير.

وأظهرت البيانات الجديدة الصادرة يوم الأربعاء أن الوفيات سجلت رقما قياسيا تجاوز 1.56 مليون بينما كان هناك 771 ألف مولود فقط في اليابان عام 2022 ، وهي المرة الأولى التي ينخفض فيها عدد المواليد إلى أقل من 800 ألف منذ بدء التسجيل.

وأوضحت الصحيفة أنه حتى الزيادة الكبيرة في عدد المقيمين الأجانب بأكثر من 10% ، لتصل إلى 2.99 مليون ، لم تتمكن من وقف الانزلاق في إجمالي عدد السكان ، الذي انخفض لمدة 14 عامًا على التوالي إلى 122.42 مليونًا في عام 2022.

وفي يناير ، قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا إن معالجة معدل المواليد كان "الآن أو أبدًا" وحذر من أن "أمتنا على أعتاب ما إذا كان بإمكانها الحفاظ على وظائفها المجتمعية".

وتؤثر شيخوخة السكان في اليابان بالفعل على كل جانب من جوانب المجتمع تقريبًا. تم تصنيف أكثر من نصف جميع البلديات كمناطق خالية من السكان ، والمدارس تغلق ، وأكثر من 1.2 مليون شركة صغيرة لديها مالكون يبلغون من العمر 70 عامًا تقريبًا وليس لديهم خليفة.

وأوضحت الصحيفة أن الكثير من البرامج على قنوات البث عبر الأقمار الصناعية (BS) موجهة للجمهور الأكبر سنًا ، مع الإعلانات التجارية الخاصة بعروض خدمات الجنازات ، والمكملات الغذائية لتخفيف آلام المفاصل.

وفي 1 أبريل ، تم إطلاق وكالة الأطفال والعائلات الجديدة ، والتي جمعت جميع القضايا ذات الصلة ، بما في ذلك معدل المواليد ، تحت مظلة واحدة. كما تعهدت الحكومة بمضاعفة الإنفاق على رعاية الأطفال والبدلات إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي ، لكن إعانات رعاية الأطفال والتعليم التي تم تنفيذها في الماضي لم يكن لها تأثير يذكر على معدل المواليد.