660 طالبا بالشهادة الإعدادية بشمال سيناء يؤدون امتحان الدور الثانى بالدراسات

شمال سيناء - محمد حسين

أدى اليوم طلاب الشهادة الإعدادية امتحانات الدور الثانى للتعليم الأساسى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى الثاني.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه ترأس حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم

غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية، وأدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان فى مادة دراسات اجتماعية وبلغ زمن الإجابة ساعتان وعدد الطلاب (660) طالبا وطالبة ونسبه الحضور (81%).

وإجمالى عدد الطلاب فى جميع المواد1629 طالب وطالبة يؤدون امتحان شهادة ا تمام مرحلة التعليم الأساسى " الشهادة الإعدادية" للدور الثانى، واللجان الامتحانية بالمحافظة 14 لجنة، وعدد الطلاب والطالبات بإدارة العريش التعليمية 867، بعدد 5 لجان، وبإدارة بئر العبد التعليمية547، بعدد 4 لجان، وبإدارة الشيخ زويد التعليمية 99، بلجنة واحدة، وبإدارة رفح التعليمية60، بلجنة واحدة، وبإدارة الحسنة التعليمية33، بلجنة واحدة، وبإدارة نخل التعليمية 23، بعدد 2 لجنة.