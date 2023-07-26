"100 يوم صحة" تقدم الخدمات الطبية المجانية عبر 59 نقطة فى أسوان.. صور

أسوان- صلاح المسن

تحرص الدولة على تقديم الرعاية الطبية للمواطنين، كما يتم تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى هذا الصدد انطلقت المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، بكل أنحاء الجمهورية، وفى محافظة أسوان، انتشرت بشكل مكثف فرق المبادرة وتتحرك يوميا إلى أماكن التجمعات، وتقديم خدمات المبادرة الرئاسية لأهالى المحافظة بالمجان بهدف النهوض بالرعاية الصحية خاصة للفئات الأولى بالرعاية، وحملة "100 يوم صحة" تتضمن تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكرى، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوى، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتى وذلك تحت إشراف مديرية الصحة بأسوان.

وخلال المبادرة يتم تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل (السكرى، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، الاعتلال الكلوي)، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشمل (التوعية بالفحص الذاتى للثدى، وفحص الثدى إكلينيكيا، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، فحص السكر وضغط الدم)، كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات (العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمنة.

كما يتم تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين.

وتتواصل الجهود من مديرية الصحة وإداراتها المختلفة بمحافظة أسوان، فى تنفيذ فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 يوم صحة"، تحت شعار"معاك من أول يوم" للكشف الطبى على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة، بجميع المراكز والقرى والأحياء، وتستمر على مدار 100 يوم حتى أكتوبر المقبل.

من جهته أكد محافظ أسوان اللواء أشرف عطية أن المبادرة الرئاسية تستهدف توصيل الخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة للمواطنين فى أقرب نقطة لأماكن إقامتهم أو تواجدهم، وهو الذى يعكس حرص الدولة والحكومة على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وعدم اقتصارها فقط على المنشآت الصحية فقط، وأشار محافظ أسوان إلى أن المحافظة قدمت كل أوجه الدعم لإنجاح فعاليات هذه الحملة الكبيرة والتى تقدم خدماتها فى 59 نقطة بمختلف مدن ومراكز المحافظة منذ 25 منذ شهر يونيو الماضى، كما أن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة الصحة بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار لتنظيم القوافل الطبية بالقرى والنجوع، خاصة المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتوصيل الخدمات الصحية والعلاجية المتنوعة لأهلنا فى المناطق المحرومة والنائية.

ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان أن فعاليات "حملة 100 مليون صحة" أسفرت جهودها حتى الآن عن تنفيذ 12 ألفا و406 خدمات بنسبة 63.3 من المستهدف، كما تم تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحى للتعريف بخدمات المبادرة بالمساجد والكنائس ومجالس المدن ومراكز الشباب والوحدات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى تكثيف اللقاءات الجماهيرية وإنتشار فرق التواصل المجتمعى بجميع مراكز وقرى المحافظة.

وأضاف الدكتور إيهاب حنفى أن المبادرة أسفرت جهودها حتى الآن عن تنفيذ زيارات للمنتفعات الحاصلات على وسيلة بالعيادات الثابتة والمتنقلة واستهدفت 2989 سيدة، بينما يصل إجمالى عدد المنتفعات بالوحدات الثابتة والمتنقلة 4449 سيدة، كما تم صرف عدد من وسائل تنظيم الأسرة بإجمالى 619 وسيلة، بينما تم تطعيم 520 طفلا وطفلة ضمن 9435 طفلا وطفلة، وتمت مناظرة 9955 طفلا وطفلة، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بصحة المرأة "زيارة أولى" فقد تم تنفيذ 622 زيارة، و1217 زيارة دورية، و137 للسمع، و5385 للأمراض المزمنة، و137 للأم والجنين، و273 للمقبلين على الزواج، وتوازى مع ذلك المرور على 330 منشأة غذائية، وسحب 105 عينة أغذية، وكذا المرور على 7 محطات لمعالجة الصرف الصحى، و34 محطة لمياه الشرب، و5 حمامات سباحة، مع تحرير 166 محضر مخالفة، وإعدام 2223 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك الآدمى، و1242 من المشروبات، وأشار إيهاب حنفى بأنه الفعاليات تضم تقديم خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ( السكرى، وإرتفاع ضغط الدم، والسمنة وزيادة الوزن، والإعتلال الكلوى )، وكذلك خدمات دعم صحة المرأة، وتشمل ( التوعية بالفحص الذاتى للثدى، وفحص الثدى إكلينيكيا، والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، وفحص السكر وضغط الدم )، موضحاً بأن مبادرة 100 يوم صحة تقدم خدمات مبادرات ( العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثى الولادة، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج )، علاوة على فحص الأطفال المبتسرين للأمراض الوراثية، فضلاً عن تقديم خدمات التشخيص والإحالة لأطفال المدارس المحتمل إصابتهم بأمراض سوء التغذية من خلال عيادات الربط التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، ويتم تقديمها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة.

ولفت الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان إلى أن الحملة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة إلى جانب توافر كل الخدمات والمستلزمات والأدوات الطبية لتقديم خدمات طبية وعلاجية تليق بمواطنى المحافظة.