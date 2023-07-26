وفد من الأوقاف يزور جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمكتبة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

زار وفد الدعوة الإلكترونية بوزارة الأوقاف اليوم الأربعاء، على هامش الدورة التثقيفية للفوج الثاني لمسئولي الدعوة الإلكترونية بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، والذي يستضيف 50 عضوًا من مسئولي الدعوة الإلكترونية من مديريات: الإسكندرية والبحيرة والشرقية والغربية والمنوفية والإسماعيلية والسويس وبور سعيد ودمياط ومرسى مطروح والقليوبية والقاهرة والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والوادي الجديد وشمال سيناء.

ونظمت إدارة المعسكر اليوم الأربعاء جولة تثقيفية وترفيهية للمشاركين في المعسكر، قاموا خلالها بزيارة لمكتبة الإسكندرية، وجناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وقلعة قايتباي وبعض المساجد والمعالم الحضارية بالمحافظة، وذلك بحضور الشيخ نور الدين قناوي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.