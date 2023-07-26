وزير الزراعة يكلف بتطوير وتطهير المراوى والمساقى التابعة للوزارة

كتبت أسماء نصار

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة والادارات التابعة في المحافظات بضرورة المتابعة المستمرة لتطهير المساقى والمراوى اختصاص الوزارة والتأكد من تطهيرها حتى لا تعوق المياه لنهايات المساقى وذلك لتسهيل عملية الري خاصة خلال هذه الأيام التي تحتاج فيها الزراعات إلى الري بكثافة وانتظام لتخفيف تاثير الحرارة .

أكد القصير ان تنفيذا هذه التعليمات مسئولية كل مديري المديريات والائتمان والاصلاح الزراعى واستصلاح الأراضي وأيضا جهاز تحسين الأراضي موجها بسرعة الاستجابة لشكاوى المزارعين في هذا الشأن مع ضرورة حصر المراوى والمساقى فى كل في نطاق اشرافه ومؤكدا إلى محاسبة المقصرين والتقاعس في تنفيذ هذه التوجيهات.

يأتى ذلك انطلاقا من جهود الدولة في تطوير نظم الري وترشيد المياه وكذلك المشروع القومي لتبطين الترع

وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة لتخفيف تاثير موجة الحرارة الشديدة على المحاصيل والتي تشهد البلاد حاليا .