اليوم السابع
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وزير الدفاع الروسي من بيونج يانج: كوريا الشمالية شريك مهم لموسكو

الأربعاء، 26 يوليو 2023 03:10 م
وزير الدفاع الروسي من بيونج يانج: كوريا الشمالية شريك مهم لموسكو سيرجي شويجو
كتب- وكالات

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أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو الأربعاء، أن كوريا الشمالية "شريك مهم" لبلاده، وذلك خلال لقائه نظيره كانج سون نام بعد ساعات من وصوله إلى بيونج يانج حيث استقبل بحفاوة.

وقال شويجو إن "جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية هي شريك مهم لروسيا، وتربطنا بها حدود مشتركة وتاريخ غني من التعاون"، وفق بيان أصدرته الوزارة في موسكو.

كما أكد عزمه على "تعزيز التعاون" في مجال الدفاع بين روسيا وكوريا الشمالية التي وصفها بأنها "دولة صديقة".

وسيحضر شويغو الخميس الاحتفالات بالذكرى السبعين لانتهاء الحرب في شبه الجزيرة الكورية بهدنة في 27 يوليو 1953، وهي أول زيارة رسمية لمسؤول أجنبي يعلن عنها منذ بدء وباء كوفيد-19.

وكان وصل في وقت سابق إلى مطار بيونج يانج واستقبله كانج سون نام ثم وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب النصر في حرب التحرير بحسب الصور التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية.


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