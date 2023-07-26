اليوم السابع
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هيئة جودة التعليم تعتمد 297 مدرسة و12 مؤسسة تعليم عالى

الأربعاء، 26 يوليو 2023 06:10 م
هيئة جودة التعليم تعتمد 297 مدرسة و12 مؤسسة تعليم عالى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد
كتب محمود طه حسين

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عقد مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، جلسته الدورية رقم 227 صباح اليوم الأربعاء 26 يوليو 2023 برئاسة الدكتور علاء عشماوي رئيس هيئة الجودة والاعتماد – رئيس المجلس، حيث اعتمد المجلس في ختام اجتماعه اليوم 12 كلية ومعهد وأكاديمية من مؤسسات التعليم العالى.

كما تم اعتماد 10 برامج أكاديمية خاصة بمؤسسات التعليم العالي، وفيما يتعلق بالتعليم الأزهري قرر المجلس اعتماد خمسة برامج أكاديمية .

وعلى مستوى التعليم قبل الجامعي تم اعتماد 297 مدرسة بمختلف محافظات الجمهورية، مع منح مهلة لعدد سبعة مدارس لاستيفاء بعض جوانب القصور.


التربية والتعليم

اعتماد مؤسسات ومدارس من هيئة ضمان الجودة والاعتماد

اخبار مصر



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