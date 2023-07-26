ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 26/7/2023 بمحافظات الجمهورية

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأربعاء فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:29 ص
موعد صلاة الظهر 1:02 ص
موعد صلاة العصر 38: 4
موعد صلاة المغرب 7:54 م
موعد صلاة العشاء 9:22
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:30 ص
موعد صلاة الظهر 1:06
موعد صلاة العصر 4:46
موعد صلاة المغرب 8:01 م
موعد صلاة العشاء 9:31 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:24
موعد صلاة الظهر 12:58 م
موعد صلاة العصر 4:35 م
موعد صلاة المغرب 7:51 م
موعد صلاة العشاء 9:20 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:25
وقت صلاة الظهر 12:49
موعد صلاة العصر 4:22 م
وقت صلاة المغرب 7:38 م
وقت صلاة العشاء 9:03 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:40 ص
موعد صلاة الظهر 12:56 ص
موعد صلاة العصر 21: 4
موعد صلاة المغرب 7:40 م
موعد صلاة العشاء 9:01
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