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نتيجة الثانوية العامة 2023.. النتيجة فى مراحلها الأخيرة قبل الاعتماد

الأربعاء، 26 يوليو 2023 11:18 ص
نتيجة الثانوية العامة 2023.. النتيجة فى مراحلها الأخيرة قبل الاعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023
كتب محمود طه حسين

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أوشكت كنترولات الثانوية العامة على الانتهاء من تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2023، حيث أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2023، فى مراحلها الأخيرة قبل الاعتماد رسميا الأسبوع المقبل، موضحة أنه يتم العمل الآن على مراجعة النتيجة وتحديد قائمة الأوائل.
 
ويتيح موقع اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة 2023 على الموقع فور اعتمادها، وستتاح نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس، كما يمكن للطلاب وأولياء الأمور التسجيل فى خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.
 
ومن المقرر إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال الأيام المقبلة نتيجة الثانوية العامة، في مؤتمر صحفى يعقد بديوان وزارة التربية والتعليم، ومن المقرر أن تستعرض الوزارة نسب النجاح فى الثانوية العامة ومؤشرات المجاميع.
 
ويوفر اليوم السابع نتيجة الثانوية العامة للطلاب وأولياء الأمور برقم الجلوس حيث يستطيع الطالب التسجيل عبر موقع اليوم السابع للحصول على نتيجة الثانوية العامة فور اعتمادها وإعلانها.
 
وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2023، إلكترونيا على موقع اليوم السابع، حيث يتاح للطالب معرفة النتيجة فى جميع المواد بجانب المجموع الكلى من خلال رقم الجلوس.

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامه

الثانوية العامة 2023

الثانويه العامه 2023

اعلان نتيجة الثانوية العامة

اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه 2023

أوائل الثانوية العامة 2023



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