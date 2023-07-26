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نتيجة الثانوية الأزهرية.. مؤتمر صحفى ظهر غد الخميس لإعلان أسماء الأوائل

الأربعاء، 26 يوليو 2023 04:37 م
نتيجة الثانوية الأزهرية.. مؤتمر صحفى ظهر غد الخميس لإعلان أسماء الأوائل قطاع المعاهد الأزهرية -أرشيفية
كتب لؤى على

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يعقد الأزهر الشريف غدًا الخميس في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا، مؤتمرًا صحفيًّا لإعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2022/2023م، حيث يعتمدها الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
 
ومن المقرر أن ينظم المركز الإعلامي للأزهر وقائع المؤتمر الصحفي، مع بثه مباشرة على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعي، وسوف يتم الإعلان عن أسماء أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية بأقسامها: العلمي والأدبي وأدبي كفيف، ونسب النجاح العامة، ونسب النجاح لكل قسم، مع إحصاءات وأرقام بكل ما يتعلق بامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، ومواعيد الطعون، وكيفية الحصول على النتيجة. 
 
 

نتيجة الثانوية الازهرية 2023

موعد نتيجة الثانوية الازهرية

الثانوية الأزهرية

نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

بوابة الازهر

بوابة الأزهر الالكترونية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية

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