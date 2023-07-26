نايل للتطوير العقارى تحقق المعادلة الصعبة في أحدث مشروعاتها .. "نايل بوليڤارد" حيث رفاهية السكن والخدمات في مكان واحد

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كشفت الشركة الستار عن تفاصيل "نايل بوليڤارد" فى حفل ضخم حضره أكثر من 2000 مشارك

-"نايل بوليڤارد" كومباوند مصرى على الطراز الفرنسى بالكامل فى قلب القاهرة الجديدة والأقرب لمدينة نصر ومصر الجديدة والعاصمة الإدارية

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المهندس محمد طاهر: "نايل بوليڤارد" يستلهم روح الجمال الفرنسى مع البناء الذكى ويضمن جميع معايير الاستدامة

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المهندس محمد طاهر: نقدم منتجات عقارية متنوعة ومشروعات جديدة لـ"نايل" فى أكثر من موقع متميز بمختلف المحافظات

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المهندس محمود طاهر: "نايل بوليڤارد" هو الاختيار الأمثل الذى يوفر أفضل نمط للحياة يومية

فى إطار نسختها الثالثة من التطوير وسعيها الدائم لتقديم منتجات عقارية استثنائية وتحقيق مزيد من التنوع، أعلنت شركة "نايل للتطوير العقارى" فى حفل ضخم حضره أكثر من 2000 شخص وسط أجواء حماسية، عن إطلاق مشروعها الجديد بالقاهرة الجديدة "نايل بوليڤارد" وهو كومباوند يتم بناءه على الطراز الفرنسى بالكامل على مساحة 29 فدان ويجمع بين السكن والخدمات والترفيه فى مكان واحد.

ويمتلك "نايل بوليڤارد" موقعًا متميزًا على طريق السويس بمنطقة القاهرة الجديدة شمال الرحاب فى نقطة مركزية بين مصر الجديدة ومدينة نصر ومطار القاهرة، وهو ما يمنحه ميزة كبرى تضاف لطابعه الفرنسى الجميل والمتفرد، وأيضًا بما يوفره من نمط حياة مثالى للعملاء حيث يوفر 50% من مساحة المشروع للسكن و50 % للخدمات والترفيه، وتتنوع وحداته بين النصف تشطيب والتشطيب الكامل بمساحات متعددة تلبى اختلاف رغبات العملاء.

وقال المهندس محمد طاهر رئيس مجلس إدارة شركة "نايل للتطوير العقارى" أن المشروع الجديد "نايل بوليڤارد" هو تطبيق كامل للأناقة والجمال المعمارى الفرنسي، حيث يوفر الطراز الفرنسى للبناء فى الكومباوند متعة التصميم الجذاب مع البناء الذكى المتطور، مما يحقق بالفعل الشعار الذى يلخص روح المشروع: "فرنسا أقرب إليك مما تتصور".

وأكد طاهر أن المشروع يمثل انطلاقة جديدة فى تنويع المنتجات التى تقدمها "نايل" حيث يعبر عن التزام الشركة الدائم بتقديم الأفضل والمتفرد كشركة متخصصة فى البناءات الاستثنائية، كما يعد المشروع جزءًا من خطة توسعية بمجموعة مشروعات جديدة فى أكثر من موقع متميز على مستوى الجمهورية.

وأكد المهندس محمد طاهر أن "نايل بوليڤارد" يحقق المعادلة الصعبة فى الجمع بين السكن والعمل والخدمات والترفيه في مكان واحد وبنمط يحافظ علي البيئة ويوفر الجهد والطاقة، كما أنه يمكن العملاء من الذهاب إلى كل ما يحتاجونه من وجهات خدمية وترفيهية في خلال 3 إلى 5 دقائق سيرًا على الأقدام.

من جانبه قال المهندس محمود طاهر الرئيس التنفيذي لشركة نايل للتطوير العقاري، أن كومباوند "نايل بوليڤارد" هو نتاج طبيعى للنسخة الثالثة من التطوير فى شركة نايل والتى تهدف للتوسع فى منتجات عقارية مذهلة كونها شركة متخصصة فى الانشاءات الاستثنائية فى أكثر المواقع المتميزة.

وأضاف محمود طاهر أن هذا المشروع يمثل الاختيار الأفضل لمن يبحثون عن أعلى معايير الجمال والأمان واستغلال الوقت بالطريقة المثلى عبر جمعه بين الطراز الفرنسى الأنيق والبناء المستدام وأفضل نمط للحياة اليومية بمعالجة مسألة الوقت والطاقة المهدرة.