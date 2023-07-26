اليوم السابع
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منة الخامس على الثانوية الأزهرية أدبى: الحفاظ على الصلاة وبر الوالدين سبب تفوقى

الأربعاء، 26 يوليو 2023 10:23 م
منة الخامس على الثانوية الأزهرية أدبى: الحفاظ على الصلاة وبر الوالدين سبب تفوقى منة
بنى سويف هانى فتحى

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قالت منة الله، محمد احمد، الحاصلة على المركز الخامس على مستوى الجمهورية بالثانوية الأزهرية بنسبة 90% بالشعبة الأدبية، إن الحفاظ على الصلاة في مواعيدها، وبر الوالدين، هو سر تفوقها، مشيرة إلى أنها تدرس  بمعهد فتيات الشقر بمركز الفشن ببني سويف.
 
 
واضافت منه ان والدها يعمل فى محل بيع البطاريات، مشيرة الى أن لديها 6 شقيقات كلهن بنات، وترتيبها الثالث بين شقيقتها، متابعة أن الأسرة كان لها دور كبير فى تفوقها، وتفوق اشقائها، حيث حصلت شقيقتها هاجر على  مركز متقدم على مستوى الجمهورية منذ ثلاث سنوات.
 
 
وأشارت منه إلى أنها لم تقرر بعد  الكلية التى ستلتحق بها، إلا أنها سوف تختار بين  كليتي "الاقتصاد والعلوم السياسية" أو "اللغات والترجمة"، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع أن تكون من المتوفقين فى الثانوية الأزهرية، حيث أنها اجتهدت طوال العام الدراسي.
 
 
وعبرت منه، عن سعادتها باتصال فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لتهنئتها بحصولها على المركز الخامس على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنها تلقت اتصال من وكيل الازهر، ومسؤولي الأزهر ببني سويف والفشن، لتهنئتها بالتفوق .
 
 
منه الخامس على الثانوية الأزهرية (1)
منه الخامس على الثانوية الأزهرية 
 

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