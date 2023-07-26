"مطارات رواندا" تتزود بتقنيات هولندية لخفض زمن إغلاق المدارج حالة وقوع حوادث

أحمد علوى

أبرمت شركة مطارات رواندا "مشغل مطار كيجالي الدولي" شراكة مع مجموعة "ريسكتك" الهولندية المتخصصة في حلول إصلاح وصيانة الطائرات، كمورد لمعدات إصلاح وصيانة الطائرات والتدريب والخدمات.

وذكرت وسائل إعلام محلية، الثلاثاء، أن هذه الشراكة تهدف لتعزيز قدرة مطار كيجالي على استقبال الجيل الجديد من الطائرات الأكير والأثقل وزنًا، حيث تسلمت رواندا أحدث معدات لصيانة وإصلاح الطائرات من شركة RESQTEC الهولندية، بما في ذلك نظام الرفع R2S المبتكر، والذي يستهدف تقليل وقت إغلاق مدرج المطار بعد وقوع حادث بنسبة تتجاوز 50%.

وأكد العضو المنتدب لشركة مطارات رواندا تشارلز هابونيمانا، أن هذا التعاون الاستراتيجي يرفع مكانة مطار كيجالي بمجال سلامة المطارات، ويمهد لخفض 50% من وقت إغلاق المدرج بعد أي حوادث غير متوقعة.

وقال: "من خلال هذه التكنولوجيا نؤكد التزامنا بتعزيز قدراتنا على الاستجابة للطوارئ، وضمان أقصى درجات السلامة لمطاراتنا وركابنا، لقد أصبحنا الآن مجهزين بشكل أفضل لمعالجة حوادث الطائرات بسرعة وفعالية في جميع مرافقنا".