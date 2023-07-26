اليوم السابع
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الأربعاء، 26 يوليو 2023 10:42 م
أكرم القصاص
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مصرف البحرين المركزى يرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس

الأربعاء، 26 يوليو 2023 09:40 م
مصرف البحرين المركزى يرفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس مصرف البحرين المركزى
وكالات

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على ضوء التطورات في أسواق المال الدولية، وضمن الإجراءات التي يتخذها المصرف المركزى البحرينى لتحقيق الاستقرار النقدى والمالى، قرر مصرف البحرين المركزى اليوم، وبأثر فوري رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 6.00% إلى 6.25%.
 
 
 
كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.75% إلى 6.00%، والحفاظ على سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع دون تغيير عند مستوى 6.75%. هذا بالإضافة إلى الحفاظ على سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض عند مستوى 7.00%.
 
 
 
ويتابع المصرف المركزى رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة. 

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المركزى البحرينى



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