مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى يرفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية

وكالات

قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 25 نقطة أساس، من 5.15% إلى 5.40%، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 27 يوليو 2023.

ويأتى هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطى الفيدرالى رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطى بـ 25 نقطة أساس فى اجتماعه الذى عُقد بتاريخ 26 يوليو 2023.

كما قرر المصرف المركزى الإبقاء على السعر الذى ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزى من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذى يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطى المعتمد من قبل الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي. كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلى لأسعار سوق النقد لليلة واحدة فى الدولة.

وأكّدت لجنة السوق المفتوحة فى الفيدرالى فى اجتماع اليوم أنها ستواصل مراقبة انعكاسات البيانات الواردة على التوقُّعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بالشكل المناسب إذا ظهرت مخاطر قد تعرقل تحقيق أهدافها بإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف الذى تلتزم فيه بشدة.

من المقرر أن تجتمع اللجنة فى سبتمبر المقبل بعد استراحة موسم الإجازات الصيفية فى أغسطس، وهو ما يعنى مدى أكبر لمراقبة البيانات الاقتصادية الصادرة حتى موعد الاجتماع لتحديد الخطوة القادمة، والتى تتراوح بين الحفاظ على معدلات الفائدة عن مستويات يوليو أو زيادتها مرة أخرى.