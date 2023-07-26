مصرع 3 أشخاص فى تصادم أتوبيس مع سيارة بالصف

كتب: عبد الرحمن سيد

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 أخرين إثر حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكى أعلى طريق الزراعى فى منطقة الصف، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة ،بلاغا من الخدمات المعينة فى الصف بوجود مصادمة ومصابين ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم أتوبيس وسيارة ملاكى وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 7 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.