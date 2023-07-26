مصرع شخص وإصابة آخرين إثر حريق فى سفينة شحن قبالة هولندا

وكالات الأنباء

قتل شخص على الأقل وأصيب عدد من أفراد طاقم سفينة لشحن السيارات اندلع حريق على متنها فجر الأربعاء قبالة هولندا.

وأوضح خفر السواحل الهولندى فى بيان أن "أفراد الطاقم حاولوا إخماد الحريق بأنفسهم لكن فشلوا بذلك. للأسف، قتل شخص وأصيب عدد آخر".

وأشار الى أن النيران كانت لا تزال مشتعلة في السفينة "فريمانتل هايواي" المسجلة في بنما، على مسافة نحو 27 ميلا بحريا (50 كيلومترا) شمال جزيرة أملاند الواقعة قبالة سواحل هولندا الشمالية، مؤكدا أنه تم إجلاء كامل الطاقم المؤلف من 23 شخصا.















