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محافظ جنوب سيناء يكرم مدير مديرية التموين وعددًا من المفتشين

الأربعاء، 26 يوليو 2023 06:12 م
محافظ جنوب سيناء يكرم مدير مديرية التموين وعددًا من المفتشين جانب من التكريم
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، ضمن فعاليات المجلس التنفيذي، اليوم، الذي عقد بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور عدد من القيادات التنفيذية  بتكريم محاسب ابراهيم الحارون مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وهم، ايمن محمد قاسم مدير إدارة التجارة الداخلية  بمديرية التموين، محمد اسماعيل عامر مفتش اول تموين رقابة تجارية بمديرية التموين.
 
كما كرم، سامح السيد محمد مدير إدارة تموين راس سدر،  محمد مختار الزيات مفتش أول رقابة تموينية بمديرية التموين،  محمد السيد حسبه سائق بحملة المديرية، وذلك لتميزهم ومجهوداتهم في حملات ضبط الأسواق ومنع الاحتكار.
 
 

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