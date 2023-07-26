محافظ القليوبية يخفض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى إلى 220 درجة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، خفض الحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الحالي 2022 – 2023، ليصبح 220 بدلا من 225، وذلك بعد ما تم عرضه من سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب مع إتاحة استمرار التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية حرصا على مستقبل الطلاب.

وكان قد اعتمد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام 2023 بمحافظة القليوبية، للعام الدراسي المقبل بحد أدنى 225 درجة لكل مدارس الثانوي العام بالمحافظة كمرحلة أولى، وذلك في 12 يونيو الماضي من العام الحالي، كما يستثنى الطالب الحاصل على مجموع 277 درجة أو أكثر من شرط التوزيع الجغرافي.

وقد أكدت سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في تصريحات سابقة، فتح باب التقديم لمرحلة الثانوي العام مباشرة علي أن تستمر مدة التقديم للمرحلة لمدة شهر، كما أوضحت أنه بعد الانتهاء من تنسيق المرحلة الأولي سوف يتم حصر وتحديد الأماكن الشاغرة بجميع إدارات القليوبية التعليمية لإعلان الحد الأدني للمرحلة الثانية بعد الانتهاء من تسكين المرحلة الأولي بالثانوي العام.