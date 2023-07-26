اليوم السابع
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محافظ القاهرة تتسلم المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات بشارع "بورسعيد- غمرة"

الأربعاء، 26 يوليو 2023 03:39 م
محافظ القاهرة تتسلم المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات بشارع "بورسعيد- غمرة" المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات للمنطقة الشمالية
كتب سيد الخلفاوى

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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن وزارة البيئة، قامت بتسليم المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات للمنطقة الشمالية بشارع "بورسعيد- غمرة" إلى محافظة القاهرة تمهيدا لتشغيلها، يأتي ذلك ضمن جهود الدولة المصرية لتشغيل مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة التي تم الانتهاء منها، من المحطات الوسيطة ومصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة بعدد من المحافظات.
 
واضاف المحافظ، أن المحطة المقامة على مساحة 4100 متر، وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 2000 طن/ يوم، تستقبل مخلفات أحياء المنطقة الشمالية، ما يساهم في تطوير منظومة جمع ونقل المخلفات.
 
ونوه المحافظ إلى أن المحطة تعد أحد ثمرات الاتفاق الموقع بين وزارات البيئة، والتنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العربية للتصنيع، لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات، والمتضمن تنفيذ بنود الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة من البنية التحتية لمنظومة النظافة بالمحافظات.
 
وأشار محافظ القاهرة إلى أن قطاع البيئة يشهد طفرة كبرى وغير مسبوقة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيادة الدولة المصرية ، باعتباره احد أسس تحقيق رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة المرجوة في كافة القطاعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية فضلا عن دوره المحوري في تحسن جودة حياة المواطن، قالقيادة السياسية تولي اهتماما بالغا بقضية تلوث الهواء وتغيّر المناخ في كافة المحافظات ولا سيما القاهرة الكبرى.
 
المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات
المحطة الوسيطة لتجميع المخلفات
 

القاهرة

المخلفات

البيئة

وزارة البيئة

محطات جمع المخلفات



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